Голландские конькобежцы завоевали три золота во второй день ЧМ в Канныне

Сегодня, 10 февраля, в Канныне (Южная Корея) прошел второй день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Было разыграно четыре комплекта медалей, обладателями трех из них стали голландцы.



Голландские конькобежцы выиграла женскую и мужскую командные гонки преследования, а Ян Смикенс завоевал золото на дистанции 500 м.



У женщин на дистанции 500 м чемпионкой мира стала японка Нао Кодаира.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын (Южная Корея), 10 февраля

Мужчины. 500 м

1. Ян Смикенс (Голландия) – 34,58

2. Нико Иле (Германия) – 34,66

3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,76



Женщины. 500 м

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,13

2. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 37,48

3. Ю Цзин (Китай) – 37,57



Мужчины. Командная гонка преследования.

1. Голландия – 3.40,66

2. Новая Зеландия – 3.41,08

3. Норвегия – 3.41,60



Женщины. Командная гонка преследования.

1. Голландия – 2.55,85

2. Япония – 2.56,49

3. Россия – 3.00,51 Сегодня, 10 февраля, в Канныне (Южная Корея) прошел второй день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Было разыграно четыре комплекта медалей, обладателями трех из них стали голландцы.Голландские конькобежцы выиграла женскую и мужскую командные гонки преследования, а Ян Смикенс завоевал золото на дистанции 500 м.У женщин на дистанции 500 м чемпионкой мира стала японка Нао Кодаира.1. Ян Смикенс (Голландия) – 34,582. Нико Иле (Германия) – 34,663. Руслан Мурашов (Россия) – 34,761. Нао Кодаира (Япония) – 37,132. Сан Хва Ли (Южная Корея) – 37,483. Ю Цзин (Китай) – 37,571. Голландия – 3.40,662. Новая Зеландия – 3.41,083. Норвегия – 3.41,601. Голландия – 2.55,852. Япония – 2.56,493. Россия – 3.00,51