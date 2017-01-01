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Россиянка Алина Загитова – победительница финала Гран-при среди одиночниц
Россиянка Алина Загитова – победительница финала Гран-при среди одиночницВ Нагое (Япония) завершился финал Гран-при по фигурному катанию.

В женском одиночном катании два первых места заняли россиянки. Победила действующая чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя россиянка Алина Загитова, набрав в сумме за две программы рекордные для себя 223,30 балла. Второй стала Мария Сотскова (216,28). Призовую тройку замкнула канадка Кэтлин Осмонд (215,16), опустившись с первого места, которое она занимала после короткой программы.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Нагоя (Япония), 9 декабря
Женщины. Итоговая классификация.
1. Алина Загитова (россия) – 223,30 балла
2. Мария Сотскова (Россия) – 216,28
3. Кэтлин Осмонд (Канада) – 215,16
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