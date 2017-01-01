Французы Пападакис и Сизерон победили в финале Гран-при среди танцоров

В Нагое (Япония) в финале Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов победили чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшиев сумиме за два танца 202,16 балла. Французы опередили действующих чемпионов мира из Канады Тессу Вирту и Скотта Моира на 2,30 балла. В призовую тройку также вошли американцы Майя и Алекс Шибутани (188,00), поднявшись с шестого места, которое занимали после короткого танца.



Фигурное катание. Финал Гран-при. Нагоя (Япония), 9 декабря

Танцы на льду. Итоговая классификация.

1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 202,16 балла

2. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 199,86

3. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 188,00 В Нагое (Япония) в финале Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов победили чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшиев сумиме за два танца 202,16 балла. Французы опередили действующих чемпионов мира из Канады Тессу Вирту и Скотта Моира на 2,30 балла. В призовую тройку также вошли американцы Майя и Алекс Шибутани (188,00), поднявшись с шестого места, которое занимали после короткого танца.1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 202,16 балла2. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 199,863. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 188,00