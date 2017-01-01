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Французы Пападакис и Сизерон победили в финале Гран-при среди танцоров
Французы Пападакис и Сизерон победили в финале Гран-при среди танцоровВ Нагое (Япония) в финале Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов победили чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшиев сумиме за два танца 202,16 балла. Французы опередили действующих чемпионов мира из Канады Тессу Вирту и Скотта Моира на 2,30 балла. В призовую тройку также вошли американцы Майя и Алекс Шибутани (188,00), поднявшись с шестого места, которое занимали после короткого танца.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Нагоя (Япония), 9 декабря
Танцы на льду. Итоговая классификация.
1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 202,16 балла
2. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 199,86
3. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 188,00
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