Алексей Красножон из США – победитель финала юниорского Гран-при по фигурному катанию

В Нагое (Япония) проходит финал Гран-при по фигурному катанию.



У юниоров среди одиночников первые два места заняли американцы. С большим отрывом от соперников победил 17-летний Алексей Красножон, набрав в сумме за две программы 236,35 балла. Серебряным призером стал Камден Пулкинен (217,10). Тройку призеров замкнул японец Мицуки Сумото (214,45).



Фигурное катание. Финал Гран-при. Нагоя (Япония), 8 декабря

Юниоры. Итоговая классификация.

1. Алексей Красножон (США) – 236,35 балла

2. Камден Пулкинен ( США) – 217,10

3. Мицуки Сумото (Япония) – 214,45 В Нагое (Япония) проходит финал Гран-при по фигурному катанию.У юниоров среди одиночников первые два места заняли американцы. С большим отрывом от соперников победил 17-летний Алексей Красножон, набрав в сумме за две программы 236,35 балла. Серебряным призером стал Камден Пулкинен (217,10). Тройку призеров замкнул японец Мицуки Сумото (214,45).1. Алексей Красножон (США) – 236,35 балла2. Камден Пулкинен ( США) – 217,103. Мицуки Сумото (Япония) – 214,45