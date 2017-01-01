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Российские танцоры Скопцова и Алешин – первые в коротком танце в финале юниорского Гран-при
Российские танцоры Скопцова и Алешин – первые в коротком танце в финале юниорского Гран-приВ Нагое (Япония) проходит финал Гран-при по фигурному катанию. 

У юниоров в соревнованиях танцевальных дуэтов короткий танец выиграли россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (65,87 балла), которые на 1,77 балла опередили американцев Кристину Каррейру и Энтони Пономаренко, на 2,70 балла – своих соотечественников Софью Полищук и Александра Вахнова (63,17).

Фигурное катание. Финал Гран-при. Нагоя (Япония), 8 декабря
Юниоры. Танцы.  Короткий танец.
1. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) – 65,87 балла
2. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) – 64,10
3. Софья Полищук / Александр Вахнов – 63,17
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