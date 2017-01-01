Российские юниорки заняли три первых места в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию

Сегодня, 7 декабря, в Нагое (Япония) прошел первый день финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
В соревнованиях одиночниц три первых места заняли российские фигуристки - 13-летняя Александра Трусова с личным рекордом 73,25 балла, Алена Косторная (71,65) и Анастасия Тараканова (67,90).
Отметим, что за первенство борются пять россиянок и одна японка Рика Кихира, которая в короткой программе была четвертой (66,82).
У одиночников в короткой программе первенствовал Алексей Красножон из США с суммой 81,33 балла. Вторым был россиянин Алексей Ерохов (78,39), третьим – японец Мицуки Сумото (77,10),
Среди пар короткую программу выиграли россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (60,81), опередив на 0,55 балла Екатерину Александровскую и Харли Виндзора из Австралии. Третьими стали россияне Дарья Павлюченко и Денис (59,51).
Фигурное катание. Финал Гран-при. Нагоя (Япония), 7 декабря
Юниорки. Короткая программа.
1. Александра Трусова (Россия) – 73,25 балла
2. Алена Косторная (Россия) – 71,65
3. Анастасия Тараканова (Россия) – 67,90
Юниоры. Короткая программа.
1. Алексей Красножон (США) – 81,33
2. Алексей Ерохов (Россия) – 78,39
3. Мицуки Сумото (Япония) – 77,10
Юниоры. Пары. Короткая программа.
1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) – 60,81
2. Екатерина Александровская / Харли Виндзор (Австралия) – 60,26
3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) – 59,51
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