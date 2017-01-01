Французы Пападикис и Сизерон выиграли короткий танец в финале Гран-при в Японии

В Нагое (Япония) проходит финал Гран-при по фигурному катанию.
В соревновании танцевальных дуэтов короткий танец выиграли чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 82,07 балла. Французские танцоры опередили на 1,81 балла чемпионов мира, канадцев Тессу Вирту и Скотта Моира. Первую тройку замкнули американцы Майя и Алекс Шибутани (78,09).
Фигурное катание. Финал Гран-при. Нагоя (Япония), 7 декабря
Танцы. Короткий танец.
1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 82,07 балла
2. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 81,53
3. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 78,09
4. Мэдисон Хуббель / Захари Донохью (США) – 74,81
5. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 74,36
6. Анна Каппеллини / Люка Ланотте (Италия) – 74,24
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