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17:45 Мэнни Пакьяо получил звание полковника 51 | Бокс

17:19 Путин разрешил российским спортсменам ехать на ОИ-2018 под нейтральным флагом 56 | Пхенчхан 2018

16:51 Российские юниорки заняли три первых места в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию 130 | Фигурное катание

16:29 Французы Пападикис и Сизерон выиграли короткий танец в финале Гран-при в Японии 80 | Фигурное катание

16:15 Американец Натан Чен лидирует после короткой программы в финале Гран-при в Японии 103 | Фигурное катание

16:03 Алена Савченко и Бруно Массо – выиграли короткую программу в финале Гран-при среди пар 93 | Фигурное катание

13:19 Сулейман: Если Уайлдер и Джошуа не сразятся в следующем году — это будет позор 136 | Бокс

13:08 Олимпийская чемпионка: Россию не сломить. У нас есть армия, ядерное оружие и великие люди 121 | Пхенчхан 2018

12:44 Уайлдер: С удовольствием встретился бы с Поветкиным и Ортисом 139 | Бокс