Результаты американского этапа Гран-при по фигурному катанию

В Лейк-Плэсиде (США) завершился шестой этап Гран-при по фигурному катанию.
Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Лейк-Плэсид (США), 24-26ноября
Итоговая классификация
Парное катание
1. Алена Савченко / Бруно Массо (Германия) – 223,13
2. Ю Сяою / Чжан Хао (Китай) – 219,20
3. Мэган Дюгамель / Эрик Рэдфорд (Канада) – 215,68
Танцы на льду
1. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 194,25
2. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 181,63
3. Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 176,53
Мужчины
1. Натан Чен (США) – 275,88 балла
2. Адам Риппон (США) – 266,45
3. Сергей Воронов (Россия) – 257,49
Женщины
1. Сатоко Мияхара (Япония) – 214,03
2. Каори Сакамото (Япония) – 210,59
3. Брэди Теннел (США) – 204,10
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