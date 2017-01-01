Танцоры Александра Назарова и Максим Никитин – призеры Кубка Варшавы

В Варшаве (Польша) проходит турнир по фигурному катанию серии «Челленджер» Warsaw Cup.



Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин занял третье место, набрав по итогам двух программ 151,30 балла.

После выполнения короткого танца украинцы также были третьими (61.82), а прокат произвольного танца, хоть и небезупречный, позволил им удержать призовое место.

За своих «Пиратов Карибского моря» ученики Игоря Шпильбанда получили 89.48 баллов - 44.97 за технику и 45.51 за компоненты. Один балл фигуристы потеряли из-за падения партнера во время выполнения поддержки.



Победителями восьмого этапа «Челленджера» в спортивных танцах на льду стали россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов с суммой баллов 164.07. На вторую ступеньку пьедестала поднялись американские танцоры Лоррейн Макнамара / Куинн Карпентер (160.51).



В серии «Челленджер» осталось провести два турнира: 21-26 ноября в Таллинне и 6-9 декабря в Загребе. На обоих этапах будут представлены украинские фигуристы. В частности, в столице Эстонии выступят одиночники Ярослав Паниот и Анна Хныченкова, а также танцевальный дуэт Дарья Попова / Владимир Беликов.