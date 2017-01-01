Испанец Хавьер Фернандес – победитель французского этапа Гран-при по фигурному катанию

В Гренобле (Франция) завершился пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Последний комплект наград был разыгран в мужском одиночном катании.
Победил пятикратный действующий чемпион Европы, двукратный чемпион мира 26-летний испанец Хавьер Фернандес, набрав за две программы 283,71 балла. Вторым стал японец Сома Уно, проиграв победителю 10,39 балла. Третьим на пьедестал поднялся Миша Ге из Узбекистана (258,34).
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль (Франция), 18 ноября
Мужчины. Итоговая классификация.
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 283,71 балла
2. Сома Уно (Япония) – 273,32
3. Миша Ге (Узбекистан) – 258,34
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