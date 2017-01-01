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Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – победители Гран-при по фигурному катанию среди танцоров

Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – победители Гран-при по фигурному катанию среди танцоров
В Гренобле (Франция) продолжается пятый этап Гран-при по фигурному катанию. 

Награды разыграли танцевальные дуэты. С большим отрывом от соперников победили чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, набрав в сумме за короткий и произвольный танец рекордные для себя 201,98 балла. Французы были лучшими в обеих программах.
Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (181,85).
Призовую тройку замкнул российский танцевальный дуэт Александра Степанова / Иван Букин (177,24).

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль (Франция), 18 ноября
Танцы на льду. Итоговая классификация.
1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 201,98 балла
2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 181,85
3. Александра Степанова / Иван Букин – 177,24



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