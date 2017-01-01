Испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на французском этапе Гран-при

В Гренобле (Франция) завершился первый день на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию.
В мужском одиночном катании короткую программу выиграл пятикратный действующий чемпион Европы, двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, получивший от судей 107,86 балла. В борьбе за второе место японец Сома Уно (93,92), опередил россиянина Александра Самарина на 2,41 балла.
С произвольной программой мужчины выступят в субботу, 18 ноября.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль (Франция), 17 ноября
Мужчины. Короткая программа.
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 107,86 балла
2. Сома Уно (Япония) – 93,92
3. Александр Самарин (Россия) – 91,51
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