Россияне Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на французском этапе Гран-при

В Гренобле (Франция) стартовал пятый этап Гран-при по фигурному катанию.



В соревнованиях спортивных пар короткую программу выиграли чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 77,84 балла. Вторыми идут французы Ванесса Джеймс и Морган Кипрес (73,18), третьими – итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (70,65).



С произвольной программой пары выступят в субботу, 18 ноября.



Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль (Франция), 17 ноября

Пары. Короткая программа.

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 77,84 балла

2. Ванесса Джеймс / Морган Кипрес (Франция) – 73,18

3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 70,65





