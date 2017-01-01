Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли короткий танец на пятом этапе Гран-при

В Гренобле (Франция) стартовал пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
В соревнованиях танцевальный дуэтов в коротком танце победили чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон с личным рекордом – 81,40 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (73,55). На третье место судьи поставили российских танцоров Александру Степанову и Ивана Букина (70,02).
С произвольным танцем фигуристы выступят в субботу, 18 ноября.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль (Франция), 17 ноября
Танцы на льду. Короткий танец.
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 81,40 балла
2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 73,55
3. Александра Степанова / Иван Букин – 70,02
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