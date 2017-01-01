Канадская фигуристка Осмонд выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при

В Гренобле (Франция) стартовал пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед вышли женщины с короткой программой.



Лучшей была серебряный призер чемпионата мира канадка Кэтлин Осмонд (69,05), опередив россиянку Марию Сотскову на 1,26 балла. Первую тройку замкнула японка Юна Сираива (66,05).



С произвольной программой женщины выступят в субботу, 18 ноября.



Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль (Франция), 17 ноября

Женщины. Короткая программа.

1. Кэтлин Осмонд (Канада) – 69,05 балла

2. Мария Сотскова (Россия) – 67,79

3. Юна Сираива (Япония) – 66,05







