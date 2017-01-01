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Канадская фигуристка Осмонд выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при

Канадская фигуристка Осмонд выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-приВ Гренобле (Франция) стартовал пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед вышли женщины с короткой программой. 

Лучшей была серебряный призер чемпионата мира канадка Кэтлин Осмонд (69,05), опередив россиянку Марию Сотскову на 1,26 балла.  Первую тройку замкнула японка Юна Сираива (66,05).

С произвольной программой женщины выступят в субботу, 18 ноября.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль (Франция), 17 ноября
Женщины. Короткая программа.
1. Кэтлин Осмонд (Канада) – 69,05 балла
2. Мария Сотскова (Россия) – 67,79
3. Юна Сираива (Япония) – 66,05



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