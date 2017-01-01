Канадцы Вирту и Моир - победители NHK Trophy среди танцевальных дуэтов

Сегодня, 12 ноября, в Осаке (Япония) завершился четвертый этап Гран-при по фигурному катанию – NHK Trophy.
В соревнованиях танцевальных дуэтов уверенно победили чемпионы мира канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир, которые были лучшими и в коротком и в произвольном танцах и набрали в сумме 198,64 балла.
Ставшие вторыми американцы Мэдисон Хуббел и Захари Донохью проиграли победителям 10,29 балла. Тройку призеров замкнул итальянский дуэт Анна Капеллини / Лука Ланотте (186,56).
Фигурное катание. Гран-при. Четвертый этап. NHK Trophy. Осака (Япония), 12 ноября
Танцы на льду. Итоговая классификация.
1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 198,64 балла
2. Мэдисон Хуббел / Захари Донохью (США) – 188,36
3. Анна Капеллини / Лука Ланотте (Италия) – 186,56
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