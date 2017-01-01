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Канадцы Вирту и Моир выиграли короткий танец на Гран-при в Японии

Канадцы Вирту и Моир выиграли короткий танец на Гран-при в ЯпонииВ Осаке (Япония) проходит четвертый этап Гран-при по фигурному катанию – NHK Trophy.

В соревнованиях танцевальных дуэтов после короткого танца лидируют чемпионы мира канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир, получившие 80,92 балла.
Вторыми идут американцы Мэдисон Хуббел и Захари Донохью (76,31). На третье место судьи поставили итальянский дуэт Анна Капеллини / Лука Ланотте (75,87).

Фигурное катание. Гран-при. Четвертый этап. NHK Trophy. Осака (Япония), 11 ноября
Танцы на льду. Короткий танец.
1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 80,92 балла
2. Мэдисон Хуббел / Захари Донохью (США) – 76,31
3. Анна Капеллини / Лука Ланотте (Италия) – 75,87


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