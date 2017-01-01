Россиянка Тарасова – победительница Гран-при по фигурному катанию в Москве

Сегодня, 21 октября, в Москве (Россия) первый этап Гран-при по фигурному катанию – «Кубок Ростелеком» завершился выступлением одиночниц.
Победила с большим отрывом от соперниц действующая двукратная чемпионка мира и Европы 17-летняя россиянка Евгения Медведева с результатом 231,21 балла за две программы. Второй стала итальянка Каролина Костнер (215,98), тройку призеров замкнула японка Вакаба Хигучи (207,17).
Украинцы в Гран-при участие не принимают.
Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. «Кубок Ростелеком». Москва, 21 октября
Женщины. Итоговая классификация.
1. Евгения Медведева (Россия) – 231,21 балла
2. Каролина Костнер (Италия) – 215,98
3. Вакаба Хигути (Япония) – 207,17
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