Россиянка Тарасова – победительница Гран-при по фигурному катанию в Москве



Сегодня, 21 октября, в Москве (Россия) первый этап Гран-при по фигурному катанию – «Кубок Ростелеком» завершился выступлением одиночниц.



Победила с большим отрывом от соперниц действующая двукратная чемпионка мира и Европы 17-летняя россиянка Евгения Медведева с результатом 231,21 балла за две программы. Второй стала итальянка Каролина Костнер (215,98), тройку призеров замкнула японка Вакаба Хигучи (207,17).



Украинцы в Гран-при участие не принимают.



Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. «Кубок Ростелеком». Москва, 21 октября

Женщины. Итоговая классификация.

1. Евгения Медведева (Россия) – 231,21 балла

2. Каролина Костнер (Италия) – 215,98

3. Вакаба Хигути (Япония) – 207,17