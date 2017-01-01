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Россияне Тарасова и Морозов – победители Гран-при по фигурному катанию в Москве среди пар

Россияне Тарасова и Морозов – победители Гран-при по фигурному катанию в Москве среди парСегодня, 21 октября, в Москве (Россия) проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию – «Кубок Ростелеком». 

В парном катании весь пьедестал заняли россияне. Победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набрав в сумме за две программы 224,25 балла, вторыми стали Ксения Столбова и Федор Климов (204,43), третьими – Кристина Астахова и Алексей Рогонов (199,11).

Украинцы в Гран-при участие не принимают.

Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. «Кубок Ростелеком». Москва, 21 октября
Пары. Итоговая классификация.
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 224,25 балла
2. Ксения Столбова / Федор Климов (Россия) – 204,43
3. Кристина Астахова / Алексей Рогонов ( Россия) – 199,11

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