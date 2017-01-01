Россияне Тарасова и Морозов – победители Гран-при по фигурному катанию в Москве среди пар

Сегодня, 21 октября, в Москве (Россия) проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию – «Кубок Ростелеком».



В парном катании весь пьедестал заняли россияне. Победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набрав в сумме за две программы 224,25 балла, вторыми стали Ксения Столбова и Федор Климов (204,43), третьими – Кристина Астахова и Алексей Рогонов (199,11).



Украинцы в Гран-при участие не принимают.



Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. «Кубок Ростелеком». Москва, 21 октября

Пары. Итоговая классификация.

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 224,25 балла

2. Ксения Столбова / Федор Климов (Россия) – 204,43

3. Кристина Астахова / Алексей Рогонов ( Россия) – 199,11