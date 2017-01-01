Американские танцоры Майя и Алекс Шибутани выиграли Гран-при по фигурному катанию в Москве

Сегодня, 21 октября, в Москве (Россия) проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию – «Кубок Ростелеком». Завершили выступление танцевальные дуэты.



Победили американцы Майя и Алекс Шибутани с результатом 189,24 балла. Они были лучшими и в коротком и в произвольном танцах. Второе и третье места заняли российские танцоры - Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (184,74) и Александра Степанова / Иван Букин (179,35) соответственно.



Украинцы в Гран-при участие не принимают.



Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. «Кубок Ростелеком». Москва, 21 октября

Танцы на льду. Итоговая классификация.

1. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 189,24 балла

2. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев – 184,74

3. Александра Степанова / Иван Букин – 179,35