Японская фигуристка Мао Асада не жалеет об уходе из спорта

Прославленная японская фигуристка 26-летняя Мао Асада, объявившая во вторник о своем уходе из спорта, рассказала, что не жалеет об этом решении. Своими чувствами она поделилась с журналистами во время пресс-конференции.«После того как я объявила об уходе из спорта, я получила много слов поддержки, так что я могу уйти со светлыми чувствами. Я хочу с улыбкой на лице двигаться вперед в поиске новой цели, не забывая, какую жизнь фигуристки я прожила», - сказала она.По словам Асады, сейчас она готовится к ледовому шоу, которое будет проходить, начиная с июля, в Осаке и Нагое.Спортсменка, которую в Японии считают национальным героем, отвечала на вопросы прессы в течение примерно часа. По завершении пресс-конференции Асаду проводили оглушительными аплодисментами около 430 журналистов, представляющих японские и зарубежные издания. На площадке, где проходило ее общение с прессой, было установлено около 150 камер.После зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, на которых Асада оказалась лишь шестой из-за провального выступления в короткой программе, японская фигуристка приняла решение взять паузу в карьере. Но уже через год вновь вышла на лед. Возвращение спортсменки не удалось - она так и не смогла продемонстрировать высоких результатов ни на одном серьезном соревновании, включая этапы Гран-при.Наивысшим достижением Асады осталась серебряная медаль Олимпиады-2010. В то же время многие японские спортивные аналитики считают пиком и самым ярким в карьере выступлением Асады произвольную программу на Играх в Сочи в 2014 году, поставленную под второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.Асада - серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года, трехкратная чемпионка мира, вторая в истории четырехкратная победительница финалов Гран-при, шестикратная чемпионка Японии.