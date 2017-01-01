Вирту и Моир - чемпионы мира в танцах на льду; Назарова и Никитин – 15-е

В Хельсинки (Финляндия) на чемпионате мира по фигурному катанию последний комплект медалей разыграли танцевальные дуэтыі.



Победили канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир с рекордом мира по сумме за две программы – 198,62 балла. Канадцы были лучшими в коротком и вторыми в произвольном танце.

Серебряными призерами стали прошлогодние чемпионы мира, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (196,04), бронзовыми - американцы Майи и Алекса Шибутани (185,18).



Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин с личным рекордом за две программы 155,35 балла заняли 15-е место. В коротком танце украинцы были 14-ми, в произвольном – 15-ми.

Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира Назарова и Никитин заняли 19-е место.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 1 апреля

Танцевальные дуэты. Итоговая классификация.

1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 198,62

2. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 196,04

3. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 185,18

4. Кейтлин Вивер / Эндрю Поже (Канада) – 184,81

5. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) – 184,06

6. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 183,73

…

15. Аоександра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 155,35

В Хельсинки (Финляндия) на чемпионате мира по фигурному катанию последний комплект медалей разыграли танцевальные дуэтыі.Победили канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир с рекордом мира по сумме за две программы – 198,62 балла. Канадцы были лучшими в коротком и вторыми в произвольном танце.Серебряными призерами стали прошлогодние чемпионы мира, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (196,04), бронзовыми - американцы Майи и Алекса Шибутани (185,18).Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин с личным рекордом за две программы 155,35 балла заняли 15-е место. В коротком танце украинцы были 14-ми, в произвольном – 15-ми.Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира Назарова и Никитин заняли 19-е место.1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 198,622. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 196,043. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 185,184. Кейтлин Вивер / Эндрю Поже (Канада) – 184,815. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) – 184,066. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 183,7315. Аоександра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 155,35