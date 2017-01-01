В Хельсинки (Финляндия) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию.
17:28 Юдзуру Ханю – двукратный чемпион мира по фигурному катанию 152 | Фигурное катание / Главные новости спорта
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12:24 Майки Гарсия: Без проблем сражусь с Ломаченко в легком весе 166 | Бокс
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10:26 НХЛ. «Чикаго» обыграл «Коламбус», «Аризона» победила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл по буллитам «Питтсбургу» и другие результаты 167 | Хоккей
09:26 НБА. «Голден Стэт» обыграл «Хьюстон», «Кливленд» - «Филадельфию», «Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» и другие результаты 168 | Баскетбол
08:38 Федерер победил Кирьоса и стал вторым финалистом «Мастерса» в Майами 257 | Теннис
08:15 УХЛ. Финал. Третий матч. «Донбасса» обыграл «Кременчук» и повел в серии 156 | Хоккей
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22:23 Надаль стал первым финалистом «Мастерса» в Майами 261 | Теннис
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