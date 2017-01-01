Юдзуру Ханю – двукратный чемпион мира по фигурному катанию

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 1 апреля

В Хельсинки (Финляндия) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию.В мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю стал двукратным чемпионом мира, поднявшись с пятого места в короткой программе и набрав в сумме 321,59 балла. Серебряным призером стал его соотечественник Сома Уно (319,31), бронза – у китайца Цзин Бояна (303,58).Отметим, что чемпион мира-2016 испанец Хавьер Фернанднс, лидировавший после короткой программы, в произвольной программе был лишь шестым и в итоге занял 4-е место.Украинский фигурист Иван Павлов не смог пробиться в финальный раунд соревнований, заняв в короткой программе 25-е место.1. Юдзуру Ханю (Япония) – 321,59 балла2. Сома Уно (Япония) – 319,313. Цзин Боян (Китай) – 303,584. Хавьер Фернандес (Испания) – 301,195. Патрик Чан (канада) – 295,166. Натан Чен (США) – 290,72