Россиянка Евгения Медведева –чемпионка мира по фигурному катанию

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 31 марта

В Хельсинки (Финляндия) на чемпионате мира по фигурному катанию комплект наград разыграли женщины.Победила россиянка Евгения Медведева с результатом по сумме двух программ 233,41 балла, обновив мировой рекорд и став двукратной чемпионкой мира. Отметим, что Медведева выиграла и короткую и произвольную программу.Серебро и бронзу завоевали канадские фигуристки - Кэтлин Осмонд (218,13) и Габриэла Далман (213,52).Украинка Анна Хныченкова не смогла пробиться во второй раунд соревнований, заняв в короткой программе лишь 35-е место среди 37-ми участниц.1. Евгения Медведева (Россия) – 233,412. Кейтлин Осмонд (Канада) – 218,133. Габриэль Далман (Канада) – 213,52