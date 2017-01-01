Канадцы Вирту и Моир выиграли короткий танец на ЧМ; Назарова и Никитин – 14-е

В Хельсинки (Финляндия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступили с коротким танцем.



Победили, вернувшиеся в спорт после двухлетнего перерыва, канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир с мировым рекордом 82,43 балла, что позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50). Вторую сумму баллов получили действующие чемпионы мира, французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (76,89). Первую тройку замкнули американцы Мэдисон Хуббель b Захари Донохью (76,53).



Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин с личным рекордом 63,86 балла заняли 14-е место.



Произвольный танец спортсмены представят в субботу, 1 апреля.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 31 марта

Танцы на льду. Короткий танец.

1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 82,43 балла

2. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 76,89

3. Мэдисон Хуббель / Захари Донохью (США) – 76,53

4. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 76,25

5. Мария Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 74,88

6. Кейтлин Вивер / Эндрю Поже (Канада) – 74,84

…

14. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 63,86

В Хельсинки (Финляндия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступили с коротким танцем.Победили, вернувшиеся в спорт после двухлетнего перерыва, канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир с мировым рекордом 82,43 балла, что позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50). Вторую сумму баллов получили действующие чемпионы мира, французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (76,89). Первую тройку замкнули американцы Мэдисон Хуббель b Захари Донохью (76,53).Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин с личным рекордом 63,86 балла заняли 14-е место.Произвольный танец спортсмены представят в субботу, 1 апреля.1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 82,43 балла2. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 76,893. Мэдисон Хуббель / Захари Донохью (США) – 76,534. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 76,255. Мария Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 74,886. Кейтлин Вивер / Эндрю Поже (Канада) – 74,8414. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 63,86