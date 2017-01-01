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Канадцы Вирту и Моир выиграли короткий танец на ЧМ; Назарова и Никитин – 14-е
Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) В Хельсинки (Финляндия) проходит  чемпионат мира по фигурному катанию.  Танцевальные дуэты выступили с коротким танцем.

Победили, вернувшиеся в спорт после двухлетнего перерыва,  канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир с мировым рекордом 82,43 балла, что позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50). Вторую сумму баллов получили действующие чемпионы мира, французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (76,89). Первую тройку замкнули американцы Мэдисон Хуббель b Захари Донохью (76,53).

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин с личным рекордом 63,86 балла заняли 14-е место.

Произвольный танец спортсмены представят в субботу, 1 апреля.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 31 марта
Танцы на льду. Короткий танец.
1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 82,43 балла
2. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 76,89
3. Мэдисон Хуббель / Захари Донохью (США) – 76,53
4. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 76,25
5. Мария Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 74,88
6. Кейтлин Вивер / Эндрю Поже (Канада) – 74,84

14. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 63,86
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