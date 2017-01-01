Китайцы Суй Венцзин / Хан Кон – чемпионы мира в парном катании

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 30 марта

В Хельсинки (Финляндия) на чемпионате мира по фигурному катанию первый комплект наград разыграли спортивные пары.Чемпионами мира стали китайцы Суй Венцзин и Хан Кон с личным рекордом, набрав в сумме за две программы 232,06 балла. Они были лучшими и в короткой и в произвольной программе. Серебро завоевали Алёна Савченко и Бруно Массо из Германии (230,30), бронза в активе российской пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов (219,03).Украинцы в этом виде программы представлены не были.1. Суй Венцзин / Хан Кон (Китай) – 232,06 балла2. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 230,303. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 219,03