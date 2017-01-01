Испанец Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию; Павлов – 25-й

В Хельсинки (Финляндия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. С короткой программой выступили мужчины.



Лидерство захватил действующий чемпион мира 25-летний испанец Хавьер Фернандес с личным рекордом - 109,05 балла. Второй – японец Сома Уно (104,86), третий – канадец Патрик Чан (102,13).



Чемпиона Украины 18-летний Иван Павлов с личным рекордом 69,26 балла занял 25-е место среди 36-ти участников. Лишь шесть сотых балла не хватило украинцу, чтобы пробиться в следующий раунд соревнований, где будут выступать 24 фигуриста.



Произвольную программу одиночники покажут в субботу, 1 апреля.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 30 марта

Мужчины. После короткой программы.

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 109,05 балла

2. Сома Уно (Япония) – 104,86

3. Патрик Чан (Канада) – 102,13

4. Цзинь Боян (Китай) – 98,64

5. Юдзуру Ханю (Япония) – 98,39

6. Натан Чен (США) – 98,33

7. Михаил Коляда (Россия) – 93,28

8. Джейсон Браун (США) – 93,10

9. Денис тен (Казахстан) – 90,18

10. Максим Ковтун (Россия) – 89,38

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25. Иван Павлов (Украина) – 69,26 В Хельсинки (Финляндия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. С короткой программой выступили мужчины.Лидерство захватил действующий чемпион мира 25-летний испанец Хавьер Фернандес с личным рекордом - 109,05 балла. Второй – японец Сома Уно (104,86), третий – канадец Патрик Чан (102,13).Чемпиона Украины 18-летний Иван Павлов с личным рекордом 69,26 балла занял 25-е место среди 36-ти участников. Лишь шесть сотых балла не хватило украинцу, чтобы пробиться в следующий раунд соревнований, где будут выступать 24 фигуриста.Произвольную программу одиночники покажут в субботу, 1 апреля.1. Хавьер Фернандес (Испания) – 109,05 балла2. Сома Уно (Япония) – 104,863. Патрик Чан (Канада) – 102,134. Цзинь Боян (Китай) – 98,645. Юдзуру Ханю (Япония) – 98,396. Натан Чен (США) – 98,337. Михаил Коляда (Россия) – 93,288. Джейсон Браун (США) – 93,109. Денис тен (Казахстан) – 90,1810. Максим Ковтун (Россия) – 89,3825. Иван Павлов (Украина) – 69,26