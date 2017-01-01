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Испанец Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию; Павлов – 25-й

Испанец Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию; Павлов – 25-й

В Хельсинки (Финляндия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. С короткой программой выступили мужчины.

Лидерство захватил действующий чемпион мира 25-летний испанец Хавьер Фернандес с личным рекордом - 109,05 балла. Второй – японец Сома Уно (104,86), третий – канадец Патрик Чан (102,13).

Чемпиона Украины 18-летний Иван Павлов с личным рекордом 69,26 балла занял 25-е место среди 36-ти участников. Лишь шесть сотых балла не хватило украинцу, чтобы пробиться в следующий раунд соревнований, где будут выступать 24 фигуриста.

Произвольную программу одиночники покажут в субботу, 1 апреля.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 30 марта
Мужчины. После короткой программы.
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 109,05 балла
2. Сома Уно (Япония) – 104,86
3. Патрик Чан (Канада) – 102,13
4. Цзинь Боян (Китай) – 98,64
5. Юдзуру Ханю (Япония) – 98,39
6. Натан Чен (США) – 98,33
7. Михаил Коляда (Россия) – 93,28
8. Джейсон Браун (США) – 93,10
9. Денис тен (Казахстан) – 90,18
10. Максим Ковтун (Россия) – 89,38

25. Иван Павлов (Украина) – 69,26
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