Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ

Олимпийский чемпион 2014 года в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю неудачно упал во время исполнения попытки прыжка риттбергер в четыре оборота на официальной тренировке перед короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.Ханю упал и сильно ударился о лед поясницей, после того как в момент въезда в прыжок слетел с ребра опорной ноги. Фигурист пролежал некоторое время на льду, после чего продолжил тренировку, но не смог больше сделать ни одного риттбергера в четыре оборота из семи попыток.Короткую программу на чемпионате мира одиночники исполнят в четверг.Чемпионат мира 2017 года по фигурному катанию проходит в Хельсинки (Финляндия) с 29 марта по 2 апреля.