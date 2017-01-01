На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ

Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ

Олимпийский чемпион 2014 года в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю неудачно упал во время исполнения попытки прыжка риттбергер в четыре оборота на официальной тренировке перед короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Ханю упал и сильно ударился о лед поясницей, после того как в момент въезда в прыжок слетел с ребра опорной ноги. Фигурист пролежал некоторое время на льду, после чего продолжил тренировку, но не смог больше сделать ни одного риттбергера в четыре оборота из семи попыток.

Короткую программу на чемпионате мира одиночники исполнят в четверг.

Чемпионат мира 2017 года по фигурному катанию проходит в Хельсинки (Финляндия) с 29 марта по 2 апреля.
По материалам: Р-Спорт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу с мировым рекордом; Годорожа - 21-й
Японец Юзуру Ханю – чемпион мира по фигурному катанию
Юдзуру Ханю: Я сегодня нервничал больше, чем обычно
Юзуру Ханю выиграл короткую программу на ЧМ в Шанхае; Ярослав Паниот – 20-й
Юзуру Ханю лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию; Павлов – 24-й
Японец Юзуру Ханю победил в финале Гран-при по фигурному катанию
Чемпион мира и ОИ фигурист Юдзуру Ханю перенес операцию
Сочи-2014. Японец Ханю - олимпийский чемпион по фигурному катанию, Годорожа - 20-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ
Японские болельщики скупают цветы на чемпионате мира по фигурному катанию
Китайцы Суй Венцзин / Хан Кон – первые в короткой программе среди пар на ЧМ по фигурному катанию
Вирту и Мойр: Мы — счастливчики!
Россиянка Медведева выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию; Хныченкова – 35-я

Последние новости спорта

16:58 Головкин «поддавался» Джейкобсу, чтобы получить бой с «Канело» - американський тренер 17 | Бокс

16:49 Фредди Роуч: Василий Ломаченко — лучший 24 | Бокс

16:34 Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ 38 | Фигурное катание

16:17 Японские болельщики скупают цветы на чемпионате мира по фигурному катанию 66 | Фигурное катание

15:43 Глава WADA усомнился в возможности участия россиян в ЧМ по легкой атлетике 79 | Легкая атлетика

13:06 Елена Пидгрушная в седьмой разполучила награду лучшей спортсменки месяца в Украине 140 | Биатлон / Главные новости спорта

12:15 Наследный принц Бахрейна пригласил Экклстоуна 111 | Формула-1

12:09 Дрозд удивлен решению WBC присвоить Беллью статус «почетного чемпиона» 153 | Бокс

11:48 Карл Фроч: В бою с Джошуа можем увидеть Кличко в лучшей форме 128 | Бокс

10:37 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Колорадо», «Питтсбург» проиграл «Чикаго» и другие результаты 148 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)





Топ-новости недели

Елена Пидгрушная в седьмой разполучила награду лучшей спортсменки месяца в Украине
Майами. Винус Уильямс обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал
Василий Михайлов – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе
Вольники Яценко и Мчедлидзе – бронзовые призеры молодежного чемпионата Европы
Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (510)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги