Японские болельщики скупают цветы на чемпионате мира по фигурному катанию

Японские поклонники фигурного катания, приехавшие в Хельсинки поддержать своих спортсменов на чемпионате мира, создают очереди у цветочных ларьков, расположенных в «Хартвалл-Арене» - месте проведения соревнований. В отличие от европейских и североамериканских болельщиков, которые предпочитают одаривать фигуристов своих стран плюшевыми игрушками, японцы благодарят своих кумиров живыми подарками.«Все дело в том, что у нас в культуре принято ценить и наслаждаться всем недолговечным. Самый яркий пример - цветение сакуры, которое продолжается не больше недели. Так и с цветами, которым также отведено не так много времени», - рассказала одна из болельщиц.На чемпионат мира приехало больше тысячи болельщиков из Японии, благо, что виза для въезда в Финляндию им не требуется. Столь внушительная поддержка японской команды подтверждается и продажами цветов в ледовом дворце. За день одна палатка реализует около 500 роз, каждая из которых стоит по €6. Цветок надежно завернут в прозрачную упаковку, что позволяет защитить лед от падения на него лепестков.«Мы ожидаем, что на выходных мы будем продавать в два раза больше, - сказала продавщица. - При этом основными покупателями действительно являются японские болельщики, хотя не так редко цветы приобретают маленькие девочки».Европейские и североамериканские фигуристки, напротив, больше предпочитают получать от своих поклонников игрушки. Действующая чемпионка мира Евгения Медведева и канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Далман, которые занимаю первые три места после короткой программы, в один голос заявили, что приятней им получать в подарок именно плюшевых существ.Очередную порцию подарков фигуристки должны получить в пятницу, во время проката произвольной программы, по итогам которой определятся победители и призеры чемпионата мира, который продлится до 2 апреля.