Китайцы Суй Венцзин / Хан Кон – первые в короткой программе среди пар на ЧМ по фигурному катанию

В Хельсинки (Финляндия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. С короткой программой выступили спортивные пары.
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