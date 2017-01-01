Китайцы Суй Венцзин / Хан Кон – первые в короткой программе среди пар на ЧМ по фигурному катанию

В Хельсинки (Финляндия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. С короткой программой выступили спортивные пары.



Лидерство захватили серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира китайцы Суй Венцзин и Хан Кон, получив от судей 81,23 балла. Вторыми идут Алёна Савченко и Бруно Массо из Германии (79,84). Первую тройку замыкают чемпионы Европы-2017 россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов 79,37).

Действующие чемпионы мира канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд занимают 4-е место (72,67).



Произвольную программу спортивные пары представят в четверг, 30 марта.



Украинцы в этом виде программы на чемпионате мира не представлены.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 29 марта

Пары. Короткая программа.

1. Суй Венцзин / Хан Кон (Китай) – 81,23

2. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 79,84

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 79,37

4. Ю СяоЮ / Чан Хао (Китай) – 75,23

5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 74,26

6. Любовь Илюшечкина / Дилан Москович (Каанада) – 73,14

7. Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд (Канада) – 72,67

В Хельсинки (Финляндия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. С короткой программой выступили спортивные пары.Лидерство захватили серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира китайцы Суй Венцзин и Хан Кон, получив от судей 81,23 балла. Вторыми идут Алёна Савченко и Бруно Массо из Германии (79,84). Первую тройку замыкают чемпионы Европы-2017 россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов 79,37).Действующие чемпионы мира канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд занимают 4-е место (72,67).Произвольную программу спортивные пары представят в четверг, 30 марта.Украинцы в этом виде программы на чемпионате мира не представлены.1. Суй Венцзин / Хан Кон (Китай) – 81,232. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 79,843. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 79,374. Ю СяоЮ / Чан Хао (Китай) – 75,235. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 74,266. Любовь Илюшечкина / Дилан Москович (Каанада) – 73,147. Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд (Канада) – 72,67