Вирту и Мойр: Мы — счастливчики!

Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Мойр, выступающие в танцах на льду, вернулись в спорт после двухлетнего перерыва и готовятся выступить на третьей Олимпиаде в карьере.: «За тот перерыв, что у нас был, мы многое обдумали и осознали, что для нас по-настоящему важно. Когда у тебя уже есть олимпийские медали, ты можешь просто получать удовольствие от процесса, ставить программы, наслаждаться тем, что по-прежнему выступаешь. Так что изначально мы не думали о том, чего сможем добиться, вернувшись к соревнованиям. Но, в итоге само осознание того, что наиболее важно для нас — сама включенность, сам процесс, новые эмоции, возможность попробовать сделать что-то интересное, новое — позволяет нам выступать на высоком уровне и добиваться результата».: «Каждая Олимпиада — это совершенно отдельная история и не бывает похожих друг на друга олимпийских циклов. Разве что в том, что олимпийский сезон - это всегда экстра-стресс. Наша первая Олимпиада, и это, наверное, у всех так, воспринималась совсем иначе. Мы были такими детьми в этом плане. Все удивляло, восхищало, хотелось очень проявить себя. Теперь, когда у нас уже есть весь этот олимпийский опыт, мы можем его использовать. И самое главное, можем наслаждаться и уже пережитыми эмоциями, и тем, что происходит с нами в настоящем».: «Хочется попасть на Игры, воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту, выиграть золото, и даже как-то не думаешь, что все это может произойти несколько раз. Сама такая мечта - уже сказка, отдельная глава в твоей жизни, а то, что их будет столько — это невероятная удача, невероятное счастье, о котором не то что не задумываешься, вообще даже не мечтаешь. Мы — счастливчики!»Тесса Вирту и Скотт Мойр - олимпийские чемпионы (2010), двукратные серебряные призёры Олимпийских игр 2014 года в командных и личных соревнованиях, двукратные чемпионы мира (2010, 2012), трехкратные чемпионы четырех континентов (2008, 2012, 2017).XXIII Зимние Олимпийские игры состоятся в Пхёнчхан (Южная Корея) 9 по 25 февраля 2018 года.