На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Вирту и Мойр: Мы — счастливчики!

Вирту и Мойр: Мы — счастливчики!

Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Мойр, выступающие в танцах на льду, вернулись в спорт после двухлетнего перерыва и готовятся выступить на третьей Олимпиаде в карьере.

Тесса Вирту: «За тот перерыв, что у нас был, мы многое обдумали и осознали, что для нас по-настоящему важно. Когда у тебя уже есть олимпийские медали, ты можешь просто получать удовольствие от процесса, ставить программы, наслаждаться тем, что по-прежнему выступаешь. Так что изначально мы не думали о том, чего сможем добиться, вернувшись к соревнованиям. Но, в итоге само осознание того, что наиболее важно для нас — сама включенность, сам процесс, новые эмоции, возможность попробовать сделать что-то интересное, новое — позволяет нам выступать на высоком уровне и добиваться результата».

Скотт Мойр: «Каждая Олимпиада — это совершенно отдельная история и не бывает похожих друг на друга олимпийских циклов. Разве что в том, что олимпийский сезон - это всегда экстра-стресс. Наша первая Олимпиада, и это, наверное, у всех так, воспринималась совсем иначе. Мы были такими детьми в этом плане. Все удивляло, восхищало, хотелось очень проявить себя. Теперь, когда у нас уже есть весь этот олимпийский опыт, мы можем его использовать. И самое главное, можем наслаждаться и уже пережитыми эмоциями, и тем, что происходит с нами в настоящем».

Скотт Мойр, Тесса Вирту: «Хочется попасть на Игры, воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту, выиграть золото, и даже как-то не думаешь, что все это может произойти несколько раз. Сама такая мечта - уже сказка, отдельная глава в твоей жизни, а то, что их будет столько — это невероятная удача, невероятное счастье, о котором не то что не задумываешься, вообще даже не мечтаешь. Мы — счастливчики!»

Тесса Вирту и Скотт Мойр - олимпийские чемпионы (2010), двукратные серебряные призёры Олимпийских игр 2014 года в командных и личных соревнованиях, двукратные чемпионы мира (2010, 2012), трехкратные чемпионы четырех континентов (2008, 2012, 2017).

XXIII Зимние Олимпийские игры состоятся в Пхёнчхан (Южная Корея) 9 по 25 февраля 2018 года.
По материалам: Р-Спорт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Канадские танцоры Вирту и Моир – победители Турнира четырех континентов
Тесса Вирту и Скотт Мойр победили среди танцоров на московском Гран-При
Тесса Вирту и Скотт Мойр – первые в короткой программе среди танцоров на московском Гран-При
Тесса Вирту и Скотт Мойр – победители Skate Canada среди танцоров
Вирту и Мойр – чемпионы мира по фигурному катанию в танцах; Шивон Хикин-Кенеди и Дмитрий Дунь – 15-е
Канадские танцоры Тесса Вирту и Скотт Мойр – победители парижского этапа Гран-при
Тесса Вирту и Скотт Мойр – первые после короткой программы среди танцоров на Гран-при в Париже
Олимпиада-2010: Канадские танцоры Тесса Вирту и Скотт Мойр – олимпийские чемпионы
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Вирту и Мойр: Мы — счастливчики!
Россиянка Медведева выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию; Хныченкова – 35-я
В Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию: превью
Американцы Рэйчел и Майкл Парсонсы – победители юниорского ЧМ по фигурному катанию среди танцоров; Попова и Беликов – 12-е
Россиянка Загитова выиграла короткую программу на юниорском ЧМ по фигурному катанию; Гожва – 26-я

Последние новости спорта

21:18 В Mercedes объяснили, почему проиграли в Мельбурне 131 | Формула-1

21:00 Глава WТА: В последние несколько лет теннисистки стали кричать не так громко 131 | Теннис

20:28 Василий Михайлов – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе 195 | Борьба / Главные новости спорта

19:14 Вице-президент FIDE: Илюмжинов сам спровоцировал сложившую ситуацию его отставкой 111 | Шахматы

19:04 Вирту и Мойр: Мы — счастливчики! 135 | Фигурное катание

18:32 Россиянка Медведева выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию; Хныченкова – 35-я 120 | Фигурное катание

15:59 Сергей Радченко: Кличко-Джошуа — как драка взрослой собаки со щенком 194 | Бокс

15:33 Сильнейшие теннисисты Украины не выступят в матче Кубка Дэвиса против Португалии 153 | Теннис

15:04 Вольники Яценко и Мчедлидзе – бронзовые призеры молодежного чемпионата Европы 147 | Борьба / Главные новости спорта

14:15 УХЛ. Пидгурский и Витер о втором матче финальной серии 147 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)





Топ-новости недели

Василий Михайлов – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе
Вольники Яценко и Мчедлидзе – бронзовые призеры молодежного чемпионата Европы
Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире
Украинcкие гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-при во Франции
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Австралии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (494)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги