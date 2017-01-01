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Россиянка Медведева выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию; Хныченкова – 35-я

Евгения Медведева (Россия). Фото РИА Новости/Александр Вильф

Сегодня, 29 марта, в Хельсинки (Финляндия) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Первыми на лед вышли одиночницы с короткой программой.

Победила действующая чемпионка мира 17-летняя россиянка Евгения Медведева с результатом 79,01 балла. Второе и третье места заняли канадские фигуристки - Кэтлин Осмонд (75,98) и Габриэлла Далман (72,19).

Чемпионка Украины 22-летняя Анна Хныченкова за исполнение своей короткой программы получила от судей 46,98 балла и заняла лишь 35-е место среди 37-ми участниц. Результат украинки не позволили ей пробиться в следующий раунд соревнований.

С произвольной программой женщины выступят в пятницу, 31 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 29 марта
Женщины. Короткая программа.
1. Евгения Медведева (Россия) – 79,01 балла
2. Кэтлин Осмонд  (Канада) – 75,98
3. Габриэлла Далман (Канада) – 72,19
4. Анна Погорилая (Россия) – 71,52
5. Карен Чен (США) – 69,98
6. Мария Сотскова (Россия) – 69,76
7. Эшли Вагнер (США) – 69,04
8. Каролина Костнер (Италия) – 66,33
9. Вакаба Хигучи (Япония) – 65,87
10. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 65,48

35. Анна Хныченкова (Украина) – 46,98
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