Россиянка Медведева выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию; Хныченкова – 35-я

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 29 марта

Сегодня, 29 марта, в Хельсинки (Финляндия) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Первыми на лед вышли одиночницы с короткой программой.Победила действующая чемпионка мира 17-летняя россиянка Евгения Медведева с результатом 79,01 балла. Второе и третье места заняли канадские фигуристки - Кэтлин Осмонд (75,98) и Габриэлла Далман (72,19).Чемпионка Украины 22-летняя Анна Хныченкова за исполнение своей короткой программы получила от судей 46,98 балла и заняла лишь 35-е место среди 37-ми участниц. Результат украинки не позволили ей пробиться в следующий раунд соревнований.С произвольной программой женщины выступят в пятницу, 31 марта.1. Евгения Медведева (Россия) – 79,01 балла2. Кэтлин Осмонд (Канада) – 75,983. Габриэлла Далман (Канада) – 72,194. Анна Погорилая (Россия) – 71,525. Карен Чен (США) – 69,986. Мария Сотскова (Россия) – 69,767. Эшли Вагнер (США) – 69,048. Каролина Костнер (Италия) – 66,339. Вакаба Хигучи (Япония) – 65,8710. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 65,4835. Анна Хныченкова (Украина) – 46,98