В Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию: превью

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 29 марта – 1 апреля

29 марта – 1 апреля в Хельсинки (Финляндия) пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. За четыре дня спортсмены разыграют четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду и среди спортивных пар.В Хельсинки чемпионат мира по фигурному катанию проводится уже в третий раз. Ранее финская столица принимала чемпионат мира в 1983 и 1999 годах.Старейшей фигуристкой на ЧМ-2017 является 37-летняя Зои Джонс из Великобритании, которая выступает в парном катании с Кристофером Бояджи. Средства для участия в чемпионате этой спортивной пары собирала вся страна: с этой целью был организован специальный фонд.Самой молодой участнице соревнований, японской спортсменке Вакаба Хигучи 16 лет. Среди мужчин в эту категорию попал 17-летний Денис Васильев из Латвии.На ЧМ-2017 отстаивать свой титул будут действующие чемпионы мира во всех четырех дисциплинах: в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева, в мужском одиночном катании Хавьер Фернандес из Испании, в парном катании Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд из Канады, в спортивных танцах на льда Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон из Франции.Также на лед «Хартвелл Арены» выйдут чемпионка мира-2012 итальянка Каролина Костнер, трехкратный чемпион мира Патрик Чан (Канада), чемпион мира-2014 Юдзуру Ханю (Япония), двукратные чемпионы мира канадские танцоры Тесса Вирту / Скотт Мойр, пятикратная чемпионка мира, бывшая украинка Алена Савченко, которая сейчас выступает в паре с Бруно Массо (Германия).Украину на чемпионате мира представляют: танцоры Александра Назарова / Максим Никитин и одиночники Иван Павлов и Анна Хныченкова.Призовой фонд чемпионата мира составляет $ 686,750. В мужском и женском одиночном катании призовые получат участники, занявшие места с 1-го по 12-е, в парном катании – с 1-го по 8-е место, в танцах – с 1-го по 10-е.1-й место - $45,0002-к место - $27,0003-е место - $18,0004-е место - $13,0005-е место - $10,0006-е место - $7,0007-е место - $6,0008-е место - $5,0009-е место - $3,50010-е место - $3,00011-е место - $2,50012-е место - $2,0001-й место - $67,5002-к место - $40,5003-е место - $27,0004-е место - $19,5005-е место - $15,0006-е место - $10,5007-е место - $9,0008-е место - $7,5009-е место - $5,250 (только танцы)10-е место - $4,500 (только танцы)10.40 – Женщины. Короткая программа18.10 – Спортивные пары. Короткая программа12.30 – Мужчины. Короткая программа18.55 – Спортивные пары. Произвольная программа11.00 – Танцы на льду. Короткий танец18.00 – Женщины. Произвольная программа10.50 – Мужчины. Произвольная программа16.35 – Танцы на льду. Произвольный танец