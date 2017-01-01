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В Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию: превью

В Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию: превью

29 марта – 1 апреля в Хельсинки (Финляндия) пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. За четыре дня спортсмены разыграют четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду и среди спортивных пар.

В Хельсинки чемпионат мира по фигурному катанию проводится уже в третий раз. Ранее финская столица принимала чемпионат мира в 1983 и 1999 годах.

Старейшей фигуристкой на ЧМ-2017 является 37-летняя Зои Джонс из Великобритании, которая выступает в парном катании с Кристофером Бояджи. Средства для участия в чемпионате этой спортивной пары собирала вся страна: с этой целью был организован специальный фонд.

Самой молодой участнице соревнований, японской спортсменке Вакаба Хигучи 16 лет. Среди мужчин в эту категорию попал 17-летний Денис Васильев из Латвии.

На ЧМ-2017 отстаивать свой титул будут действующие чемпионы мира во всех четырех дисциплинах: в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева, в мужском одиночном катании Хавьер Фернандес из Испании, в парном катании Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд из Канады, в спортивных танцах на льда Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон из Франции.

Также на лед «Хартвелл Арены» выйдут чемпионка мира-2012 итальянка Каролина Костнер, трехкратный чемпион мира Патрик Чан (Канада), чемпион мира-2014 Юдзуру Ханю (Япония), двукратные чемпионы мира канадские танцоры Тесса Вирту / Скотт Мойр, пятикратная чемпионка мира, бывшая украинка Алена Савченко, которая сейчас выступает в паре с Бруно Массо (Германия).

Украину на чемпионате мира представляют: танцоры Александра Назарова / Максим Никитин и одиночники Иван Павлов и Анна Хныченкова.

Призовой фонд чемпионата мира составляет $ 686,750. В мужском и женском одиночном катании призовые получат участники, занявшие места с 1-го по 12-е, в парном катании – с 1-го по 8-е место, в танцах – с 1-го по 10-е.

Призовые:
Мужчины и женщины
1-й место - $45,000
2-к место - $27,000
3-е место - $18,000
4-е место - $13,000
5-е место - $10,000
6-е место - $7,000
7-е место - $6,000
8-е место -  $5,000
9-е место - $3,500
10-е место - $3,000
11-е место - $2,500
12-е место - $2,000

Пары и танцы
1-й место - $67,500
2-к место - $40,500
3-е место - $27,000
4-е место - $19,500
5-е место - $15,000
6-е место - $10,500
7-е место - $9,000
8-е место -  $7,500
9-е место - $5,250 (только танцы)
10-е место - $4,500 (только танцы)

Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки (Финляндия), 29 марта – 1 апреля

Расписание соревнований (время киевское)
Среда, 29 марта
10.40 – Женщины. Короткая программа
18.10 – Спортивные пары. Короткая программа

Четверг, 30 марта
12.30 – Мужчины. Короткая программа
18.55 – Спортивные пары. Произвольная программа

Пятница, 31 марта
11.00 – Танцы на льду. Короткий танец
18.00 – Женщины. Произвольная программа

Суббота, 1 апреля
10.50 – Мужчины. Произвольная программа
16.35 – Танцы на льду. Произвольный танец
По материалам: ufsf.com.ua
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