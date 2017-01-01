29 марта – 1 апреля в Хельсинки (Финляндия) пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. За четыре дня спортсмены разыграют четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду и среди спортивных пар.
07:35 Майами. Надаль не пустил Маю в четвертьфинал 22 | Теннис
22:35 УХЛ. Финал. Второй матч. «Кременчук» в овертайме выиграл у «Донбасса» 178 | Хоккей
22:16 Майами. Плишкова стала первой полуфиналисткой 156 | Теннис
20:45 Майами. Сок в четвертьфинал ожидает победителя матча Надаль - Маю 157 | Теннис
20:30 Майами. Нишикори победил Дельбониса и вышел в четвертьфинал 144 | Теннис
20:14 Фоньини стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами 179 | Теннис
19:06 В Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию: превью 180 | Фигурное катание
18:17 Винус Уильямс: Кузнецова была как стена (+Видео) 205 | Теннис
17:48 Владимир Кличко о планах на прощальный бой в карьере 165 | Бокс
17:12 Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа 173 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Март 2017 (474)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.