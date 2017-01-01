Американцы Рэйчел и Майкл Парсонсы – победители юниорского ЧМ по фигурному катанию среди танцоров; Попова и Беликов – 12-е

В Тайване завершился юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.



В соревнования танцоров победили американцы Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс, набравшие в сумме за короткий и произвольный танец рекордные для себя 164,83 балла. За счет лучшего исполнения произвольного танца американцы обошли на 0,46 балла россиян Аллу Лободу и Павла Дрозда, лидировавших после короткого танца. Бронзовым призером стал еще один танцевальный дуэт из США - Кристина Карейра / Энтони Пономаренко (154,68).



Украинский танцевальный дуэт 15-летняя Дарья Попова и 18-летний Владимир Беликов с лучшим личным результатом за две программы 126,88 балла занял 12-е место. Напомним, после короткого танца украинцы занимали 11-е место.



В соревновании одиночниц победила россиянка Алина Загитова (208,60). Серебро и бронзу завоевали японские фигуристки - Марин Хонда (201,61) и Каори Сакамото (195,54).



Украинка Анастасия Гожва во второй раунд не прошла, заняв в короткой программе 26-е место.



Напомним, в одиночном катании у юниоров украинец



В парном катании украинцы не были представлены.



Фигурное катание. Первенство мира среди юниоров. Тайвань, 16 марта

Танцы. Итоговая классификация.

1. Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США) –164,83 балла

2. Алла Лобода / Павел Дрозд (Россия) – 164,37

3. Кристина Карейра / Энтони Пономаренко (США) – 154,68

…

12. Дарья Попова / Владимир Беликов (Украина) – 126,88



Юниорки. Итоговая классификация.

1. Алина Загитова (Россия) – 208,60

2. Марин Хонда (Япония)– 201,61

3. Каори Сакамото (Япония) – 195,54 В Тайване завершился юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.В соревнования танцоров победили американцы Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс, набравшие в сумме за короткий и произвольный танец рекордные для себя 164,83 балла. За счет лучшего исполнения произвольного танца американцы обошли на 0,46 балла россиян Аллу Лободу и Павла Дрозда, лидировавших после короткого танца. Бронзовым призером стал еще один танцевальный дуэт из США - Кристина Карейра / Энтони Пономаренко (154,68).Украинский танцевальный дуэт 15-летняя Дарья Попова и 18-летний Владимир Беликов с лучшим личным результатом за две программы 126,88 балла занял 12-е место. Напомним, после короткого танца украинцы занимали 11-е место.В соревновании одиночниц победила россиянка Алина Загитова (208,60). Серебро и бронзу завоевали японские фигуристки - Марин Хонда (201,61) и Каори Сакамото (195,54).Украинка Анастасия Гожва во второй раунд не прошла, заняв в короткой программе 26-е место.Напомним, в одиночном катании у юниоров украинец Ярослав Паниот занял десятое место В парном катании украинцы не были представлены.1. Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США) –164,83 балла2. Алла Лобода / Павел Дрозд (Россия) – 164,373. Кристина Карейра / Энтони Пономаренко (США) – 154,6812. Дарья Попова / Владимир Беликов (Украина) – 126,881. Алина Загитова (Россия) – 208,602. Марин Хонда (Япония)– 201,613. Каори Сакамото (Япония) – 195,54