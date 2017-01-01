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Американцы Рэйчел и Майкл Парсонсы – победители юниорского ЧМ по фигурному катанию среди танцоров; Попова и Беликов – 12-е

Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США)

В Тайване завершился юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.  

В соревнования танцоров победили американцы Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс, набравшие в сумме за короткий и произвольный танец рекордные для себя 164,83 балла. За счет лучшего исполнения произвольного танца американцы обошли на 0,46 балла россиян Аллу Лободу и Павла Дрозда, лидировавших после короткого танца. Бронзовым призером стал еще один танцевальный дуэт из США -  Кристина Карейра / Энтони Пономаренко (154,68).

Украинский танцевальный дуэт 15-летняя Дарья Попова и 18-летний  Владимир Беликов с лучшим личным результатом за две программы 126,88 балла занял 12-е место. Напомним, после короткого танца украинцы занимали 11-е место.

В соревновании одиночниц победила россиянка Алина Загитова (208,60). Серебро и бронзу завоевали японские фигуристки - Марин Хонда (201,61) и Каори Сакамото (195,54).

Украинка Анастасия Гожва во второй раунд не прошла, заняв в короткой программе 26-е место.

Напомним, в одиночном катании у юниоров украинец Ярослав Паниот занял десятое место.

В парном катании украинцы не были представлены.

Фигурное катание. Первенство мира среди юниоров. Тайвань, 16 марта
Танцы. Итоговая классификация.
1. Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США) –164,83 балла
2. Алла Лобода / Павел Дрозд (Россия) – 164,37
3. Кристина Карейра / Энтони Пономаренко (США) – 154,68

12. Дарья Попова / Владимир Беликов (Украина) – 126,88

Юниорки. Итоговая классификация.
1. Алина Загитова (Россия) – 208,60
 2. Марин Хонда (Япония)– 201,61
3. Каори Сакамото (Япония) – 195,54
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