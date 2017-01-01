На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)
Сегодня, 15 марта, в Тайване стартовал юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.

19-летний украинец Ярослав Паниот после короткой программы занимает десятое место с личным рекордом 72,03 балла.

Лидирует россиянин Дмитрий Алиев  (83,48), опережая на 1,14 балла южнокорейца Джун Хван Ча, на 1,25 балла – своего соотечественника Александра Самарина.

В соревнованиях принимали участие 45 фигуристов, из которых 24 прошли в следующий раунд.

Произвольную программу юниоры покажут 16 марта.

Фигурное катание. Первенство мира среди юниоров. Тайвань, 15 марта
Юниоры. Короткая программа.
1. Дмитрий Алиев (Россия) – 83,48 балла
2. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 82,34
3. Александр Самарин (Россия) – 82,23

10. Ярослав Паниот (Украина) – 72,03
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рената Оганесян и Марк Бардей – третьи в короткой программе на юниорском ЧМ
Ярослав Паниот – четвертый в короткой программе на этапе Гран-при в Колорадо-Спрингс
Джошуа Форис выиграл короткую программу на Гран-при по фигурному катанию; Ярослав Паниот – 21-й
Ярослав Паниот – 11-й на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Дебрецене
Ярослав Паниот – четвертый на юниорском Гран-при по фигурному катанию в США
Американский фигурист Чен выиграл короткую программу на юниорском Гран-при; Паниот - 12-й
Юзуру Ханю выиграл короткую программу на ЧМ в Шанхае; Ярослав Паниот – 20-й
Хавьер Фернандес – чемпион мира по фигурному катанию; Ярослав Паниот – 24-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)
Канадские танцоры Вирту и Моир – победители Турнира четырех континентов
Анастасия Гожва: Очень рада медали, но своим прокатом недовольна
Фигуристка Анастасия Гожва – серебряный призер олимпийского юношеского фестиваля
Зимняя Универсиада-2017. Назарова и Никитин – чемпионы в танцах на льду
Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)
Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)
Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)
Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)
Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Последние новости спорта

18:59 Дата боя между Мейвезером и МакГрегором еще не назначена 28 | Бокс

18:30 Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео) 63 | Фигурное катание / Видео

17:30 Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео) 99 | Теннис / Видео

17:00 Боттас: Не стану паниковать, если Льюис будет быстрее 98 | Формула-1

16:38 Начат сбор средств для иска шашиста Аникеева в CAS к Международной федерации шашек – министр спорта 78 | Другие виды спорта

15:53 Свитолина: В матче с Мугурусой присутствовал момент психологического напряжения 97 | Теннис

15:33 Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги 121 | Волейбол

15:24 Мать выгнала призера Олимпиады из дома и оставила без денег 104 | Гимнастика

13:10 Тренер Головкина: Если Джейкобс выйдет драться, бой будет коротким — либо он, либо его 146 | Бокс

12:55 Ломаченко готов бить МакГрегора даже забесплатно 191 | Бокс

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)





Топ-новости недели

Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Мугурусе в 1/8 финала
Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты
Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти
Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (269)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги