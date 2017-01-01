Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)





19-летний украинец Ярослав Паниот после короткой программы занимает десятое место с личным рекордом 72,03 балла.



Лидирует россиянин Дмитрий Алиев (83,48), опережая на 1,14 балла южнокорейца Джун Хван Ча, на 1,25 балла – своего соотечественника Александра Самарина.



В соревнованиях принимали участие 45 фигуристов, из которых 24 прошли в следующий раунд.



Произвольную программу юниоры покажут 16 марта.



Фигурное катание. Первенство мира среди юниоров. Тайвань, 15 марта

Юниоры. Короткая программа.

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 83,48 балла

2. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 82,34

3. Александр Самарин (Россия) – 82,23

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10. Ярослав Паниот (Украина) – 72,03 Сегодня, 15 марта, в Тайване стартовал юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.19-летний украинец Ярослав Паниот после короткой программы занимает десятое место с личным рекордом 72,03 балла.Лидирует россиянин Дмитрий Алиев (83,48), опережая на 1,14 балла южнокорейца Джун Хван Ча, на 1,25 балла – своего соотечественника Александра Самарина.В соревнованиях принимали участие 45 фигуристов, из которых 24 прошли в следующий раунд.Произвольную программу юниоры покажут 16 марта.1. Дмитрий Алиев (Россия) – 83,48 балла2. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 82,343. Александр Самарин (Россия) – 82,23