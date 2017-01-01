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Канадские танцоры Вирту и Моир – победители Турнира четырех континентов

Канадские танцоры Вирту и Моир – победители Турнира четырех континентов

В Канныне (Южная Корея), на катке, где будут выступать спортсмены на Олимпийских играх в 2018 году, проходит Турнир четырех континентов по фигурному катанию.

В соревнованиях танцевальных дуэтов победили канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир, которые были лучшими и в коротком и в произвольном танцах и набрали в сумме за две программы 196,95 балла, опередив на 5,10 балла американцев Майю Шибутани и Алекса Шибутани. Тройку призеров замкнул еще один американский дуэт Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (185,58).

Фигурное катание. Турнир четырех континентов. Каннын (Южная Корея). 17 февраля
Танцы на льду. Итоговая классификация.
1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 196,95 балла
2. Майа Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 191,85
3. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 185,58

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