Канадские танцоры Вирту и Моир – победители Турнира четырех континентов

В соревнованиях танцевальных дуэтов победили канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир, которые были лучшими и в коротком и в произвольном танцах и набрали в сумме за две программы 196,95 балла, опередив на 5,10 балла американцев Майю Шибутани и Алекса Шибутани. Тройку призеров замкнул еще один американский дуэт Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (185,58).

Фигурное катание. Турнир четырех континентов. Каннын (Южная Корея). 17 февраля

В Канныне (Южная Корея), на катке, где будут выступать спортсмены на Олимпийских играх в 2018 году, проходит Турнир четырех континентов по фигурному катанию.1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) – 196,95 балла2. Майа Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 191,853. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 185,58