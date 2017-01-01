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Анастасия Гожва: Очень рада медали, но своим прокатом недовольна

Анастасия Гожва: Очень рада медали, но своим прокатом недовольна. Фото НОК Украины

Украинская фигуристка Анастасия Гожва стала серебряным призером ХIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля, проходящего в турецком Эрзурме.

 После завершения соревнований Анастасия прокомментировала свое выступление.
 
«Очень рада, что вошла в тройку призеров. Однако своим прокатом очень недовольна, - цитирует Анастасию пресс-служба НОК Украины. - Сделала ошибки в тех элементах, которые хорошо выполняла на тренировках, отрабатывала их. Видимо, нервы дали о себе знать.
 
Необычно было выступать при таких климатических условий в горной местности на большой высоте. В общем, конечно, я рада медали, но есть еще много над чем работать. Постараюсь в дальнейшем улучшать свои результаты».
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