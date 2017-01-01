Анастасия Гожва: Очень рада медали, но своим прокатом недовольна

Необычно было выступать при таких климатических условий в горной местности на большой высоте. В общем, конечно, я рада медали, но есть еще много над чем работать. Постараюсь в дальнейшем улучшать свои результаты».

Украинская фигуристка Анастасия Гожва стала серебряным призером ХIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля, проходящего в турецком Эрзурме.После завершения соревнований Анастасия прокомментировала свое выступление.«Очень рада, что вошла в тройку призеров. Однако своим прокатом очень недовольна, - цитирует Анастасию пресс-служба НОК Украины. - Сделала ошибки в тех элементах, которые хорошо выполняла на тренировках, отрабатывала их. Видимо, нервы дали о себе знать.