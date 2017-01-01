Фигуристка Анастасия Гожва – серебряный призер олимпийского юношеского фестиваля

Сегодня, 14 февраля, в Эрзуруме (Турция) продолжается Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль.



15 летняя украинская фигуристка Анастасия Гожва стала серебряным призером с суммой баллов за две программы 77,40 балла, поднявшись на пьедестал с седьмого места после короткой программы.



Победила с большим отрывом от соперниц россиянка Алина Загитова (128,76). Бронза в активе итальянки Лукреции Дженнаро (125,53).



Отметим, что теперь в активе сборной Украины две медали и обе серебряные. Днем ранее биатлонистка



Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль. Эрзурум. (Турция). 15 февраля.

Фигурное катание. Девушки. Итоговая классификация.

1. Алина Загитова (Россия) – 128,76 балла

2. Анастасия Гожва (Украина) – 77,40

3. Лукреция Дженнаро (Италия) – 125,53

Сегодня, 14 февраля, в Эрзуруме (Турция) продолжается Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль.15 летняя украинская фигуристкастала серебряным призером с суммой баллов за две программы 77,40 балла, поднявшись на пьедестал с седьмого места после короткой программы.Победила с большим отрывом от соперниц россиянка Алина Загитова (128,76). Бронза в активе итальянки Лукреции Дженнаро (125,53).Отметим, что теперь в активе сборной Украины две медали и обе серебряные. Днем ранее биатлонистка Кристина Дмитренко стала второй в спринте 1. Алина Загитова (Россия) – 128,76 балла3. Лукреция Дженнаро (Италия) – 125,53