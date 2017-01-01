На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й

Хавьер Фернандес (Испания)

В Остраве (Чехия) на чемпионате Европы по фигурному катанию последний комплект наград был разыгран в мужском одиночном катании.

Победил с большим отрывом от соперников 25-летний испанец Хавьер Фернандес, набрав в сумме за две программы 294,84 балла и стал пятикратным чемпионом Европы.
Серебро и бронзу завоевали россияне Максим Ковтун (266,80) и Михаил Коляда (250,18).

Чемпион Украины, 18-летний Иван Павлов с рекордной для себя суммой баллов за две программы 202,87 занял 14-е место. После короткой программы  украинец занимал 15-е место (68,94), в произвольной он был 14-м (133,93).

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия), 28 января
Мужчины. Итоговая классификация.
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 294,84 баллов
2. Максим Ковтун (Россия) – 266,80
3. Михаил Коляда (Россия) – 250,18

14. Иван Павлов (Украина) – 202,87

Мужчины. Произвольная программа.
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 190,59
2. Максим Ковтун – 172,27
3. Михаил Коляда – 166,22

14. Иван Павлов (Украина) – 133,93
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию; Павлов – 15-й
Иван Павлов – четвертый на Гран-при по фигурному катанию в Остраве
Испанец Фернандес – чемпион мира по фигурному катанию; Павлов – 23-й
Иван Павлов – 15-й на чемпионате Европы по фигурному катанию
Хавьер Фернандес - победитель московского Гран-при по фигурному катанию
Хавьер Фернандес – чемпион мира по фигурному катанию; Ярослав Паниот – 24-й
Фернандес - двукратный чемпион Европы по фигурному катанию; Годорожа - 22-й
Хавьер Фернандес – чемпион Европы по фигурному катанию; Яков Годорожа – 15-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й
Пападакис и Сизерон – трехкратные чемпионы Европы в танцах на льду; Назарова и Никитин - девятые
Россиянка Медведева – чемпионка Европы в одиночном катании; Кнышенкова – 21-я
Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию; Павлов – 15-й
Судьи на ЧЕ по фигурному катанию пересмотрели оценки в пользу российских танцоров

Последние новости спорта

12:49 Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону 33 | Биатлон / Главные новости спорта

12:26 Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте 89 | Теннис / Главные новости спорта

12:04 НХЛ. Команда Атлантического дивизиона выиграла конкурсную программу Матча звезд 96 | Хоккей

11:53 НХЛ. Команда Гретцки обыграла команду Лемье в ходе Матча звезд 97 | Хоккей

10:26 НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Голден Стєйт» разгромил «Клипперс» и другие результаты 144 | Баскетбол

09:16 Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й 144 | Фигурное катание / Главные новости спорта

20:45 Маркес: Не буду больше драться с Пакьяо даже за 100 миллионов 364 | Бокс

20:34 УХЛ. 33-й тур. «Кривбасс» дома по буллитам вырвал победу у «Дженералз» 249 | Хоккей

20:09 Эльянов проиграл Карлсену в 11-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 295 | Шахматы

18:24 Пападакис и Сизерон – трехкратные чемпионы Европы в танцах на льду; Назарова и Никитин - девятые 304 | Фигурное катание / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону
Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте
Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й
Пападакис и Сизерон – трехкратные чемпионы Европы в танцах на льду; Назарова и Никитин - девятые
Юлия Джима – вторая в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (432)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги