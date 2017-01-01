Пападакис и Сизерон – трехкратные чемпионы Европы в танцах на льду; Назарова и Никитин - девятые

Сегодня, 28 января, в Остраве (Чехия) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступили с произвольным танцем.



Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с суммой баллов за две программы 189,67 балла, поднявшись с третьего места, которое занимали после короткого танца. Пападакис и Сизерон стали трехкратными чемпионами Европы. Они также являются действующими чемпионами мира.



В борьбе за серебряные медали итальянские танцоры Анна Каппеллини и Лука Ланотте опередили на 0,08 балла россиян Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева.



Чемпионы Украины Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место, набрав в сумме за две программы рекордные для себя 154,65 балла. В коротком танце украинцы были девятыми (63,36), в произвольном - десятыми (91,29).



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия). 28 января

Танцы на льду. Итоговая классификация.

1. Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция) – 189,67

2. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 186,64

3. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) – 186,56

…

9. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 154,65



Танцы на льду. Произвольный танец.

1. Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция) – 114,19

2. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 110,99

3. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) – 110,38

…

10. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 91,29 Сегодня, 28 января, в Остраве (Чехия) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступили с произвольным танцем.Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с суммой баллов за две программы 189,67 балла, поднявшись с третьего места, которое занимали после короткого танца. Пападакис и Сизерон стали трехкратными чемпионами Европы. Они также являются действующими чемпионами мира.В борьбе за серебряные медали итальянские танцоры Анна Каппеллини и Лука Ланотте опередили на 0,08 балла россиян Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева.Чемпионы Украины Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место, набрав в сумме за две программы рекордные для себя 154,65 балла. В коротком танце украинцы были девятыми (63,36), в произвольном - десятыми (91,29).1. Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция) – 189,672. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 186,643. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) – 186,569. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 154,651. Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция) – 114,192. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 110,993. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) – 110,3810. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 91,29