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Россиянка Медведева – чемпионка Европы в одиночном катании; Кнышенкова – 21-я
Россиянка Медведева – чемпионка Европы в одиночном катании; Кнышенкова – 21-яСегодня, 26 января, в Остраве (Чехия) проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. 

В женском одиночном катании победила россиянка Евгения Медведева, которая первенствовала и в короткой и в произвольной программах и набрала в сумме за две программы 229,71 балла. Действующая чемпионка мира стала двукратной чемпионкой Европы. Отметим, что оценки Медведевой за произвольную программу (150,79) и по сумме двух прокатов являются новыми мировыми рекордами.
Серебро континентального первенства завоевала еще одна россиянка - Анна Погорилая (211,39). Бронза досталась итальянке Каролине Костнер (210,52).

22-летняя чемпионка Украины Анна Кнышенкова с результатом 136,57 балла заняла 21-е место. В короткой программе украинка была 21-й (48,93), в произвольной – 20-й (87,64).

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия). 27 января
Женщины. Итоговая классификация.
1. Евгения Медведева (Россия) – 229,71 баллов
2. Анна Погорилая (Россия) – 211,39
3. Каролина Костнер (Италия) – 210,52

21. Анна Кнышенкова (Украина) – 136,57
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