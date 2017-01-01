Россиянка Медведева – чемпионка Европы в одиночном катании; Кнышенкова – 21-я

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия). 27 января

Сегодня, 26 января, в Остраве (Чехия) проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.В женском одиночном катании победила россиянка Евгения Медведева, которая первенствовала и в короткой и в произвольной программах и набрала в сумме за две программы 229,71 балла. Действующая чемпионка мира стала двукратной чемпионкой Европы. Отметим, что оценки Медведевой за произвольную программу (150,79) и по сумме двух прокатов являются новыми мировыми рекордами.Серебро континентального первенства завоевала еще одна россиянка - Анна Погорилая (211,39). Бронза досталась итальянке Каролине Костнер (210,52).22-летняя чемпионка Украины Анна Кнышенкова с результатом 136,57 балла заняла 21-е место. В короткой программе украинка была 21-й (48,93), в произвольной – 20-й (87,64).1. Евгения Медведева (Россия) – 229,71 баллов2. Анна Погорилая (Россия) – 211,393. Каролина Костнер (Италия) – 210,5221. Анна Кнышенкова (Украина) – 136,57