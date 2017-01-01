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Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию; Павлов – 15-й

Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию; Павлов – 15-й

Сегодня, 26 января, в Остраве (Чехия) проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. 

В мужском одиночном катании после короткой программы лидирует действующий чемпион мира и Европы испанец Хавьер Фернандес с результатом 104,25 балла. На второе место судьи поставили россиянина Максима Ковтуна (94,53), третье место занимает Алексей Быченко из Израиля (86,68).

Чемпион Украины, 18-летний Иван Павлов получил за исполнение своей программы 68,94 балла и занимает 15-е место.

В соревнованиях принимают участие 36 спортсменов, в следующий раунд прошли 24 участника.

С произвольной программой мужчины выступят в субботу, 28 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия). 27 января
Мужчины. Короткая программа.
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 104,25
2. Максим Ковтун (Россия) – 94,53
3. Алексей Быченко (Израиль) – 86,68

15. Иван Павлов (Украина) – 68,94
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