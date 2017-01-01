Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию; Павлов – 15-й

Сегодня, 26 января, в Остраве (Чехия) проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.



В мужском одиночном катании после короткой программы лидирует действующий чемпион мира и Европы испанец Хавьер Фернандес с результатом 104,25 балла. На второе место судьи поставили россиянина Максима Ковтуна (94,53), третье место занимает Алексей Быченко из Израиля (86,68).



Чемпион Украины, 18-летний Иван Павлов получил за исполнение своей программы 68,94 балла и занимает 15-е место.



В соревнованиях принимают участие 36 спортсменов, в следующий раунд прошли 24 участника.



С произвольной программой мужчины выступят в субботу, 28 января.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия). 27 января

Мужчины. Короткая программа.

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 104,25

2. Максим Ковтун (Россия) – 94,53

3. Алексей Быченко (Израиль) – 86,68

…

15. Иван Павлов (Украина) – 68,94

Сегодня, 26 января, в Остраве (Чехия) проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.В мужском одиночном катании после короткой программы лидирует действующий чемпион мира и Европы испанец Хавьер Фернандес с результатом 104,25 балла. На второе место судьи поставили россиянина Максима Ковтуна (94,53), третье место занимает Алексей Быченко из Израиля (86,68).Чемпион Украины, 18-летний Иван Павлов получил за исполнение своей программы 68,94 балла и занимает 15-е место.В соревнованиях принимают участие 36 спортсменов, в следующий раунд прошли 24 участника.С произвольной программой мужчины выступят в субботу, 28 января.1. Хавьер Фернандес (Испания) – 104,252. Максим Ковтун (Россия) – 94,533. Алексей Быченко (Израиль) – 86,6815. Иван Павлов (Украина) – 68,94