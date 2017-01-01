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18:18 Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию; Павлов – 15-й 102 | Фигурное катание

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16:48 Australian Open. Надаль за 5 часов переиграл Димитрова и вышел в финал 145 | Теннис / Главные новости спорта

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15:39 Белорусский тяжелоатлет дисквалифицирован за попытку подмены допинг-пробы 117 | Тяжелая атлетика

15:28 Судьи на ЧЕ по фигурному катанию пересмотрели оценки в пользу российских танцоров 147 | Фигурное катание