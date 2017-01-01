Россияне Тарасова и Морозов – чемпионы Европы в парном катании

В Остраве (Чехия) на чемпионате Европы по фигурному катанию первый комплект наград разыгран разыграли спортивные пары.



Чемпионами Европы, благодаря преимуществу после короткой программы, стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,58 баллов), опередив на 5,23 балла выигравших произвольную программу Алёну Савченко и Бруно Массо из Германии. Бронзу завоевала французская пара Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (220,02).



Украинские фигуристы в соревнованиях спортивных пар участия не принимали.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия), 26 января

Парное катание. Итоговое положение.

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 227,58 баллов

2. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 222,35

3. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 220,02

4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 216,51

5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 200,75

6. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 191,93



Короткая программа

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 80,82

2. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 74,18

3. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 73,76

4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 73,70

5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 72,38

6. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 66,53



Произвольная программа

1. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 148,59

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 146,76

3. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 145,84

4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 142,81

5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 128,37

6. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 125,40 В Остраве (Чехия) на чемпионате Европы по фигурному катанию первый комплект наград разыгран разыграли спортивные пары.Чемпионами Европы, благодаря преимуществу после короткой программы, стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,58 баллов), опередив на 5,23 балла выигравших произвольную программу Алёну Савченко и Бруно Массо из Германии. Бронзу завоевала французская пара Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (220,02).Украинские фигуристы в соревнованиях спортивных пар участия не принимали.1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 227,58 баллов2. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 222,353. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 220,024. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 216,515. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 200,756. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 191,931. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 80,822. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 74,183. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 73,764. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 73,705. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 72,386. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 66,531. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 148,592. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 146,763. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 145,844. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 142,815. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 128,376. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 125,40