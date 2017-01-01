Россияне Тарасова и Морозов – чемпионы Европы в парном катании

В Остраве (Чехия) на чемпионате Европы по фигурному катанию первый комплект наград разыгран разыграли спортивные пары.
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