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Россияне Тарасова и Морозов – чемпионы Европы в парном катании

Россияне Тарасова и Морозов – чемпионы Европы в парном катании

В Остраве (Чехия) на чемпионате Европы по фигурному катанию первый комплект наград разыгран разыграли спортивные пары.

Чемпионами Европы, благодаря преимуществу после короткой программы, стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,58 баллов), опередив на 5,23 балла выигравших произвольную программу Алёну Савченко и Бруно Массо из Германии. Бронзу завоевала французская пара Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (220,02).

Украинские фигуристы в соревнованиях спортивных пар участия не принимали.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия), 26 января
Парное катание. Итоговое положение.
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 227,58 баллов
2. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 222,35
3. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 220,02
4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 216,51
5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 200,75
6. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 191,93

Короткая программа
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 80,82
2. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 74,18
3. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 73,76
4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 73,70
5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 72,38
6. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 66,53

Произвольная программа
1. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 148,59
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 146,76
3. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 145,84
4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 142,81
5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 128,37
6. Валентина Марчей / Ондрей Готарек (Италия) – 125,40
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