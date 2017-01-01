Назарова и Никитин – девятые в коротком танце на ЧЕ по фигурному катанию

Сегодня, 26 января, в Остраве (Чехия) проходит второй день чемпионата Европы по фигурному катанию. С короткой программой выступили танцевальные дуэты.



Лидерство захватили серебряные призеры прошлогоднего чемпионата Европы, итальянские танцоры Анна Каппеллини и Лука Ланотте, получив за исполнение короткого танца 76,65 балла. На второе место судьи поставили бронзовых призеров чемпионата Европы-2016 россиян Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева, уступивших лидерам 0,47 балла. Первую тройку замыкают действующие чемпионы мира и Европы французы Габриэла Пападакис и Гильем Сизарон (75,48).



Чемпионы Украины Александра Назарова и Максим Никитин после короткого танца занимают девятое место с личным рекордом 63,36 балла.



В соревнованиях принимают участие 30 танцевальных дуэтов, но только 20 прошли в следующий раунд соревнований.



Произвольный танец фигуристы покажут в субботу, 28 января.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия). 26 января

Танцы на льду. Короткий танец.

1. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 76,65

2. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,18

3. Габриэла Пападакис/ Гильем Сизерон (Франция) – 75,48 баллов

…

9. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 63,36

Сегодня, 26 января, в Остраве (Чехия) проходит второй день чемпионата Европы по фигурному катанию. С короткой программой выступили танцевальные дуэты.Лидерство захватили серебряные призеры прошлогоднего чемпионата Европы, итальянские танцоры Анна Каппеллини и Лука Ланотте, получив за исполнение короткого танца 76,65 балла. На второе место судьи поставили бронзовых призеров чемпионата Европы-2016 россиян Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева, уступивших лидерам 0,47 балла. Первую тройку замыкают действующие чемпионы мира и Европы французы Габриэла Пападакис и Гильем Сизарон (75,48).Чемпионы Украины Александра Назарова и Максим Никитин после короткого танца занимают девятое место с личным рекордом 63,36 балла.В соревнованиях принимают участие 30 танцевальных дуэтов, но только 20 прошли в следующий раунд соревнований.Произвольный танец фигуристы покажут в субботу, 28 января.1. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 76,652. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,183. Габриэла Пападакис/ Гильем Сизерон (Франция) – 75,48 баллов9. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 63,36