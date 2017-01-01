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Россиянка Медведева выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию; Кнышенкова – 21-я
Россиянка Медведева выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию; Кнышенкова – 21-яСегодня, 25 января, в Остраве (Чехия) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. С короткой программой выступили женщины.

Первые два места заняли россиянки. Победила действующая чемпионка мира и Европы 17-летняя Евгения Медведева с результатом 78,92 балла, опередив на 4,53 балла Анну Погорилую. Первую тройку замкнула итальянка Каролина Костнер.

22-летняя чемпионка Украины Анна Кнышенкова заняла 21-е место и завоевала право выступить 27 января с произвольной программой.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия). 25 января
Женщины. Короткая программа.
1. Евгения Медведева (Россия) – 78,92 балла
2. Анна Погорилая (Россия) – 74,39
3. Каролина Костнер (Италия) – 72,40

21. Анна Кнышенкова (Украина) – 48,93
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