Россиянка Медведева выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию; Кнышенкова – 21-я

Сегодня, 25 января, в Остраве (Чехия) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. С короткой программой выступили женщины.



Первые два места заняли россиянки. Победила действующая чемпионка мира и Европы 17-летняя Евгения Медведева с результатом 78,92 балла, опередив на 4,53 балла Анну Погорилую. Первую тройку замкнула итальянка Каролина Костнер.



22-летняя чемпионка Украины Анна Кнышенкова заняла 21-е место и завоевала право выступить 27 января с произвольной программой.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава (Чехия). 25 января

Женщины. Короткая программа.

1. Евгения Медведева (Россия) – 78,92 балла

2. Анна Погорилая (Россия) – 74,39

3. Каролина Костнер (Италия) – 72,40

…

21. Анна Кнышенкова (Украина) – 48,93

Сегодня, 25 января, в Остраве (Чехия) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. С короткой программой выступили женщины.Первые два места заняли россиянки. Победила действующая чемпионка мира и Европы 17-летняя Евгения Медведева с результатом 78,92 балла, опередив на 4,53 балла Анну Погорилую. Первую тройку замкнула итальянка Каролина Костнер.22-летняя чемпионка Украины Анна Кнышенкова заняла 21-е место и завоевала право выступить 27 января с произвольной программой.1. Евгения Медведева (Россия) – 78,92 балла2. Анна Погорилая (Россия) – 74,393. Каролина Костнер (Италия) – 72,4021. Анна Кнышенкова (Украина) – 48,93