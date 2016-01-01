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Волосожар и Траньков думают о возвращении на лед, но стараются это не обсуждать

Волосожар и Траньков думают о возвращении на лед, но стараются это не обсуждать

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о совместных планах со своей супругой и партнершей Татьяной Волосожар.

«У нас есть мысли о возвращении на лед, но пока они очень далеко — сейчас нас с Таней ждут много приятных вещей, и они куда важнее и захватывающее, чем фигурное катание. Мы и так многое посвятили нашему виду спорта, поживем — увидим. Но пока мы даже между собой этот вариант не обсуждаем», — передает слова спортсмена ТАСС.

В конце октября стало известно, что 30-летняя Волосожар и 33-летний Траньков готовятся стать родителями. Рождения дочери пара ожидает в феврале.
Волосожар и Траньков, ставшие победителями Олимпиады в Сочи в командном и индивидуальном турнирах, выступают в паре с 2010 года. В августе 2015 года спортсмены поженились. Они являются чемпионами мира, четырехкратными победителями чемпионата Европы.
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