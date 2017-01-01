Американка Хизер Бергсма двукратная чемпионка мира по конькам

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын (Южная Корея), 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Канныне (Южная Корея) завершился чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В последний день соревнований были разыграны четыре комплекта наград.Американка Хизер Бергсма завоевала второе золото на нынешнем чемпионате, на этот раз на дистанции 1500 м с результатом 1 минута 54,08 секунды, опередив голландку Ирэн Вюст (1.54,19) и японку Мио Такаги (1.55,12).У мужчин на дистанции 1500 м первенствовал голландец Кьелд Найс (1.44,36). Серебряным призером стал россиянин Денис Юсков (1.44,67), бронзовым – голландец Свен Крамер (1.45,50).В масс-старте победили американец Джой Мантиа и кореянка Бо Рюм Ким. Серебро завоевали француз Алексис Контен и японка Нана Такаги, бронзу – канадец Оливье Жан и американка Хизер Бергсма.Всего на чемпионате мира было разыграно 14 комплектов наград. В общекомандном зачете победили голландцы, завоевавшие 15 медалей – 8 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Вторыми стали американцы (3-0-1), третьими – японцы (1-3-1)По общему числу наград первые – голландцы (15), вторые – японцы (5), третьи – американцы (4).1. Кьелд Найс (Голландия) – 1.44,362. Денис Юсков (Россия) – 1.44,673. Свен Крамер (Голландия) – 1.45,501. Хизер Бергсма (США) – 1.54,082. Ирэн Вюст (Голландия) – 1.54,193. Мио Такаги (Япония) – 1.55,121. Джой Мантиа (США)2. Алексис Контен (Франция)3. Оливье Жан (Канада)1. Бо Рюм Ким (Южная Корея)2. Нана Такаги (Япония)3. Хизер Бергсма (США)