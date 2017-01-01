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Голландский конькобежец Крамер – пятикратный чемпион мира на 10 000 м

Голландский конькобежец Крамер – пятикратный чемпион мира на 10 000 м

Сегодня, 11 февраля, в Канныне (Южная Корея) прошел третий день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Было разыграно четыре комплекта медалей.

30-летний голландец Свен Крамер победил на дистанции 10 000 м с мировым рекордом для равнинных катков – 12.38,89. Крамер стал пятикратным чемпионом мира в этой дисциплине и 19-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.
Серебро завоевал еще один представитель Голландии  Йоррит Бергсма, проиграв победителю 5,03 секунды, бронза – у немца Патрика Беккерта (13,87).

Золото сегодня также завоевали: голландец Кьелд Найс на 1000 м (1.08,26), американка Хизер Бергсма на 1000 м (1.13,94) и чешка Мартина Сабликова на 5000 м (6.52,38).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын (Южная Корея), 11 февраля
Мужчины. 1000 м
1. Кьелд Найс (Голландия) – 1.08,26
2. Винсан Де Этр (Канада) – 1.08,54
3. Кай Фербай (Голландия) – 1.08,78

Мужчины. 10 000 м
1. Свен Крамер (Голландия) – 12.38,89
2. Йоррит Бергсма (оба – Голландия) – 12.43,95
3. Патрик Беккерт (Германия) – 12.52,76

Женщины. 1000 м
1. Хизер Бергсма (США) – 1.13,94
2. Нао Кодаира (Япония) – 1.14,43
3. Йорьен Тер Морс (Голландия) – 1.14,66

Женщины. 5000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.52,38
2. Клаудия Пехштайн (Германия) – 6.53,93
3. Ивейн Блонден (Канада) – 6.57,14
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